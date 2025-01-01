Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Aussichtslos
22 Min.Ab 12
Zu hoch gepokert? Der 19-jährige Adi Schröder bezahlt beim Glücksspiel mit seinem Leben. Er wird erschossen in einem Duisburger Jugendzentrum aufgefunden. Ein Suizid? Seine drei Mitspieler schweigen, bis einer von ihnen ein überraschendes Geständnis macht ...
