Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Ein Glas zu viel
22 Min.Ab 12
Der Tod lauert im letzten Glas ... Eine feucht-fröhliche Sex-Toy-Party endet mit einem tragischen Unglück: Die attraktive Melanie Helms wird vergiftet. Die folgenden Ermittlungen konzentrieren sich auf partywütige Hausfrauen und ihre verstoßenen Ehemänner und lüften dabei so manch frivoles Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1