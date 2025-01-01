Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Der Hecht im Karpfenteich
22 Min.Ab 12
Den Tod an der Angel ... Jupp Flossdorf, erster Vorsitzender des Angelvereins "Petri Heil", wird erschlagen in einem See aufgefunden. Die Kommissare ermitteln zwischen großen Haien und kleinen Fischen und stoßen dabei auf unbeglichene Rechnungen und ein erschütterndes Familiendrama.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1