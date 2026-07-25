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Night Court

Das Biest und der Marathon

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 25.07.2026
Das Biest und der Marathon

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Folge 10: Das Biest und der Marathon

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Abby plant, einen Marathon zu laufen, und ihr Verlobter Rand hilft ihr beim Training. Olivia schließt sich den beiden an, ist jedoch von Abbys Atemübungen nicht überzeugt und möchte stattdessen zu Steroiden greifen. Rand verspricht Olivia daraufhin ein Training im "Biest-Modus". Indes wollen Dan und Gurgs verhindern, dass die Bank im Flur des Gerichts in ein Museum kommt, da Dan viele Erinnerungen mit diesem Möbelstück verbindet.

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