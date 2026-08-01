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Night Court

Ja oder nicht ja?

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Ja oder nicht ja?

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Night Court

Folge 11: Ja oder nicht ja?

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Eine Hochzeitsmesse in der Stadt sorgt dafür, dass Dan, Olivia und Gurgs Lust bekommen, Abbys ins Stocken geratene Hochzeitsvorbereitungen wieder zum Laufen zu bringen. Während Dan versucht, eine Hochzeitsplanerin mit kulinarischen Genüssen zur Mitarbeit zu überzeugen, wetteifern Olivia und Gurgs um die Rolle der Brautjungfer. Abby möchte gern im Zimmet-Kunstmuseum heiraten, doch der Termin ist ausgebucht. Daraufhin schmiedet sie einen perfiden Plan ...

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