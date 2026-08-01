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Night Court

Die Zwei-Milliarden-App

ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 01.08.2026
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Folge 13: Die Zwei-Milliarden-App

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Dan möchte das Team davon überzeugen, in eine neue App zu investieren. Abby findet heraus, dass der Entwickler namens Brock vor einigen Jahren Anleger betrogen hat und versucht, dies zu verhindern. Aufgrund einer versiegelten Akte darf sie jedoch nicht über Brocks Vergangenheit sprechen. Dan lässt sich jedoch nicht beirren und plant eine Investorenparty ...

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