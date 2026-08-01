Der ehrenwerte Richter Fielding (1)Jetzt kostenlos streamen
Night Court
Folge 15: Der ehrenwerte Richter Fielding (1)
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Dan überrascht das Team mit der Nachricht, dass er Richter in Louisiana wird. Abby möchte eine Abschiedsparty schmeißen, muss jedoch Louise helfen, ihren Freund Elmer aus dem Pflegeheim zu holen, sodass Rand die Party allein plant. Gurgs versucht, eine Fortbildungsprüfung zu bestehen, aber ihre Prüfungsangst steht ihr im Weg.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen