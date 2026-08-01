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Night Court

Der ehrenwerte Richter Fielding (2)

ProSiebenStaffel 1Folge 16vom 01.08.2026
Der ehrenwerte Richter Fielding (2)

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Night Court

Folge 16: Der ehrenwerte Richter Fielding (2)

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Dan lässt sich breitschlagen, Abby zu vertreten, um Jeff Dewitts Versuch, sie aus dem Richteramt zu drängen, zu unterbinden. Während Dan plant, Louise Johnson als Schuldige darzustellen, setzt Abby alles daran, dies zu verhindern ...

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