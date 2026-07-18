Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Night Court

Justice Buddies

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 18.07.2026
Justice Buddies

Justice BuddiesJetzt kostenlos streamen

Night Court

Folge 6: Justice Buddies

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Gurgs und Abby organisieren für Gurgs Neffen Xavier und dessen Klassenkameraden einen Besuch im Gericht, bei dem sie Einblick in den Gerichtsalltag erhalten. Was als schöner Spaß beginnt, entpuppt sich als Protestaktion der Kinder. Olivia fühlt sich von der 13-jährigen Claire bedroht, während Neil mit Hilfe des 12-jährigen Max versucht, bei einer Frau zu landen. Dan hingegen genießt es, dass die Kinder in ihm den wahren Helden des Gerichts sehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Night Court
ProSieben
Night Court

Night Court

Alle 1 Staffeln und Folgen