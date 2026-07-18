Night Court
Folge 6: Justice Buddies
21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Gurgs und Abby organisieren für Gurgs Neffen Xavier und dessen Klassenkameraden einen Besuch im Gericht, bei dem sie Einblick in den Gerichtsalltag erhalten. Was als schöner Spaß beginnt, entpuppt sich als Protestaktion der Kinder. Olivia fühlt sich von der 13-jährigen Claire bedroht, während Neil mit Hilfe des 12-jährigen Max versucht, bei einer Frau zu landen. Dan hingegen genießt es, dass die Kinder in ihm den wahren Helden des Gerichts sehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen