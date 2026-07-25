Night Court
Folge 7: Das U-Bahn-Gericht
21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Abby und Olivia stranden aufgrund eines technischen Problems in der U-Bahn, sodass die beiden nicht pünktlich im Gericht eintreffen können. Gurgs versucht verzweifelt, eine Verhandlung zu verzögern, damit Abby die von ihr verehrten Eiskunstlaufstars Tara Lipinski und Johnny Weir, die als Zeugen auftreten, treffen kann. Dan hingegen möchte pünktlich Feierabend machen, um seinen Tisch im Szene-Restaurant nicht zu verlieren.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen