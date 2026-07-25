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Night Court

Das U-Bahn-Gericht

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 25.07.2026
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Night Court

Folge 7: Das U-Bahn-Gericht

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Abby und Olivia stranden aufgrund eines technischen Problems in der U-Bahn, sodass die beiden nicht pünktlich im Gericht eintreffen können. Gurgs versucht verzweifelt, eine Verhandlung zu verzögern, damit Abby die von ihr verehrten Eiskunstlaufstars Tara Lipinski und Johnny Weir, die als Zeugen auftreten, treffen kann. Dan hingegen möchte pünktlich Feierabend machen, um seinen Tisch im Szene-Restaurant nicht zu verlieren.

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