Night Court
Folge 9: Die Fake-Romanze
21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Abbys Lieblings-Podcasterin Remecca Monte-Pulciano tritt als Zeugin vor Gericht auf. Abby möchte die Gelegenheit nutzen, die Arbeit des Nachtgerichts als Inspiration für ihren Podcast zu verwenden. Leider läuft der Plan jedoch komplett aus dem Ruder. Olivia und Neil hingegen versuchen, Remeccas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und inszenieren eine Büroromanze.
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen