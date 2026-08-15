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Night Court

Basketball-Stories

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 15.08.2026
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Night Court

Folge 10: Basketball-Stories

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die New Yorker Fleet Week steht an, und Dan setzt alles daran, in die prestigeträchtige Pokerrunde der Navy aufgenommen zu werden. Olivia hingegen schmiedet mit Floberts Hilfe einen Plan, um an das nötige Kapital für eine eigene Wohnung zu gelangen. Die Elternbeiratsvorsitzende aus der Schule von Wyatts Tochter, Jasmine Jennings, stellt sowohl Wyatt als auch Abby vor unerwartete Herausforderungen.

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