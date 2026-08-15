Night Court
Folge 10: Basketball-Stories
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die New Yorker Fleet Week steht an, und Dan setzt alles daran, in die prestigeträchtige Pokerrunde der Navy aufgenommen zu werden. Olivia hingegen schmiedet mit Floberts Hilfe einen Plan, um an das nötige Kapital für eine eigene Wohnung zu gelangen. Die Elternbeiratsvorsitzende aus der Schule von Wyatts Tochter, Jasmine Jennings, stellt sowohl Wyatt als auch Abby vor unerwartete Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen