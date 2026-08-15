Night Court
Folge 12: Gurgs und der Duke
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gurgs erhält Besuch von ihrem Freund Alistair, dem Duke of Greybog, und wünscht sich, mit ihm eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Abby möchte dem Duke helfen, Gurgs zu überraschen, und gibt ihm Nachhilfe in alltäglichen Dingen. Indessen entdeckt Duncan, der Diener des Dukes, dass Dans Vorfahren einst Rivalen seiner Familie waren. Er behandelt Dan herablassend, bis dieser ihn versehentlich zum Duell herausfordert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen