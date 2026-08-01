Night Court
Folge 2: Die Roz-Affäre
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Nachdem Dan in Louisiana die ehemalige Gerichtsdienerin Roz getroffen hat, möchte er ihr bei einem Fall helfen. Roz arbeitet mittlerweile als Privatdetektivin und benötigt Dans Unterstützung. Es geht um Loretta, eine Anwältin aus New York, die angeblich eine Affäre hat. Dan ermittelt kurzerhand undercover, wird jedoch verhaftet und landet vor Gericht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen