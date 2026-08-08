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Night Court

Die Gurkentruppe

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 08.08.2026
Die Gurkentruppe

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Night Court

Folge 5: Die Gurkentruppe

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Abby erfährt, dass ihr Ex Rand eine Neue hat, und hadert mit ihren Entscheidungen. Währenddessen geraten Dan und Flobert in Gurgs' Visier, die ihre ungesunde Ernährung nicht länger tolerieren will und sie zu einem Arztbesuch überreden möchte. Olivia schwebt indes auf Wolke sieben, denn sie verliebt sich Hals über Kopf in Anwalt Pellino. Doch das junge Glück wird getrübt, als Pellinos eifersüchtiger Geschäftspartner immer dann auftaucht, wenn die beiden ungestört sein wollen.

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