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Night Court

Catwoman und der Klingone

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 08.08.2026
Catwoman und der Klingone

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Folge 6: Catwoman und der Klingone

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Die New Yorker Comic Con sorgt im Gericht für Chaos. Abby trifft ihre Jugendfreundin Heather wieder, merkt jedoch schnell, dass sie Heather eigentlich gar nicht mehr mag. Wyatt hat geplant, als cooler Morpheus zur Messe zu gehen, muss jedoch aus privaten Gründen umdisponieren und schlüpft in ein Paw-Patrol-Kostüm. Dan trifft indes auf Julianne, der er tunlichst aus dem Weg gehen wollte. Um nicht erkannt zu werden, verkleidet er sich kurzerhand als Klingone.

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