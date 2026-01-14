Großvater Jehans SpardoseJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 12: Großvater Jehans Spardose
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Großvater kann Patrasch nicht länger davon abhalten, den Milchwagen zu ziehen. Also bastelt er ihm ein Zuggeschirr. Das sieht Patraschs alter Besitzer, der Eisenhändler, und fordert den Hund zurück. Mit viel Geschick kann Großvater verhindern, daß Niklaas davon erfährt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6