Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Großvater Jehans Spardose

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Großvater kann Patrasch nicht länger davon abhalten, den Milchwagen zu ziehen. Also bastelt er ihm ein Zuggeschirr. Das sieht Patraschs alter Besitzer, der Eisenhändler, und fordert den Hund zurück. Mit viel Geschick kann Großvater verhindern, daß Niklaas davon erfährt.

Studio 100 International
