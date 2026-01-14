Die Windmühle aus der Zeit NapoleonsJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 13: Die Windmühle aus der Zeit Napoleons
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein Sturm hat die alte Windmühle beschädigt. Noël soll sie reparieren. Niklaas beobachtet und zeichnet ihn dabei. Als sich die Mühle wieder in Bewegung setzt, sieht Niklaas Hanses Sohn Andras auf einem der Flügel herumturnen. Geistesgegenwärtig greift er ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6