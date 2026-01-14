Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 15: Das alte Rechnungsbuch
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas hat festgestellt, dass er mit Holzkohle zeichnen kann. Aneka ist begeistert. Sie läuft nach Hause, um Papier zu holen und nimmt ein Kontobuch ihres Vaters. Als sie es zurückbringt, fehlt eine wichtige Seite. Der Verdacht fällt auf Niklas.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6