Das erste selbstverdiente GeldJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 16: Das erste selbstverdiente Geld
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
In der Stadt sieht Niklaas ein Geschäft für Zeichenmaterial. Aber woher soll er zehn Cent für ein Skizzenbuch nehmen? In harter Arbeit verdient er sich das Geld und kauft sich davon ein Skizzenbuch und zwei Bleistifte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6