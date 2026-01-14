Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 18: Blacky ist übermütig
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frau Noulette soll zu ihrer Tochter Milene ziehen, aber sie hängt an ihrem Haus und ihren Tieren. Als Blacky verschwunden ist, machen sich Niklaas und Aneka auf die Suche. Patrasch rettet die Ente aus einem Flußloch. Milene braucht sich nun keine Sorgen mehr zu machen, denn ihre Mutter hat die nettesten Nachbarn.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6