Niklaas, ein Junge aus Flandern

Blacky ist übermütig

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Blacky ist übermütig

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Frau Noulette soll zu ihrer Tochter Milene ziehen, aber sie hängt an ihrem Haus und ihren Tieren. Als Blacky verschwunden ist, machen sich Niklaas und Aneka auf die Suche. Patrasch rettet die Ente aus einem Flußloch. Milene braucht sich nun keine Sorgen mehr zu machen, denn ihre Mutter hat die nettesten Nachbarn.

Studio 100 International
