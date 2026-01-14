Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 19: Der Eisenhändler kommt
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein Monat ist vergangen und Jehan muss für Patrasch bezahlen. Mit Mühe kann er das Geld aufbringen. Doch leider zu spät: Der Eisenhändler hat Patrasch bereits entführt, weil er nicht länger auf sein Geld warten wollte. Vergeblich begeben sich Niklaas und Jehan auf die Suche.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
