Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Folge 19: Der Eisenhändler kommt

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Monat ist vergangen und Jehan muss für Patrasch bezahlen. Mit Mühe kann er das Geld aufbringen. Doch leider zu spät: Der Eisenhändler hat Patrasch bereits entführt, weil er nicht länger auf sein Geld warten wollte. Vergeblich begeben sich Niklaas und Jehan auf die Suche.

