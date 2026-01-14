Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Im Wald mit Aneka

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Großvater Jehan bringt heute die Milch alleine in die Stadt. Niklaas und Aneka wollen Erdbeeren sammeln. Als ein Gewitter aufkommt, suchen beide Schutz bei Michel, einem Holzfäller. Unterdessen machen sich Anekas Eltern große Sorgen um den Verbleib ihrer Tochter.

