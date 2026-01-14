Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Freunde für immer

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Freunde für immer

Freunde für immerJetzt kostenlos streamen

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 20: Freunde für immer

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Auch Georg und Paul beteiligen sich an der Suche nach Patrasch. Niklaas entfernt sich von den übrigen, und am Ende findet Patrasch sein Herrchen halb ohnmächtig vor Schwäche. Mit letzter Kraft machen sich die beiden auf den Nachhauseweg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niklaas, ein Junge aus Flandern
Studio 100 International
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Alle 1 Staffeln und Folgen