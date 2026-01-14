Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 22: Geschenke aus England
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas hat geträumt, dass Aneka mit einem großen Schiff nach England abgereist ist. Dort will sie auf die Schule gehen. Als Aneka ihm dann auch noch eine gläserne Kugel schenkt, glaubt Niklaas, es sei ihr Abschiedsgeschenk.
