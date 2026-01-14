Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 24: Das Bild von Aneka
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas hilft Anekas Vater bei der Heuernte. Als er schließlich von seinem Großvater abgelöst wird, kann er endlich mit der Zeichnung von Aneka beginnen. Anekas Vater will Niklaas mit einer Münze belohnen, was dieser jedoch ablehnt.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6