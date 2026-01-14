Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 26: Auf Wiedersehen, Aneka
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Heimlich treffen sich Aneka und Niklaas in einem Geschäft. Sie studieren Landkarten. Dabei stellen sie fest, dass Antwerpen und England gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Es naht der Tag der Abreise. Die Kinder müssen Abschied voneinander nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6