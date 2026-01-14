Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 28: Eine freundliche Dame
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas ist auf dem Weg in die Kathedrale von Antwerpen. Dort will er mit Aneka sprechen, wie sie es ihm in ihrem Brief vorgeschlagen hat. In der Stadt macht Niklaas die Bekanntschaft einer Frau, die sehr wichtig für ihn wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6