Niklaas, ein Junge aus Flandern

Eine freundliche Dame

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
Eine freundliche Dame

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 28: Eine freundliche Dame

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas ist auf dem Weg in die Kathedrale von Antwerpen. Dort will er mit Aneka sprechen, wie sie es ihm in ihrem Brief vorgeschlagen hat. In der Stadt macht Niklaas die Bekanntschaft einer Frau, die sehr wichtig für ihn wird.

