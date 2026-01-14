Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 3: In Antwerpen
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Vor der Kathedrale in Antwerpen sieht Niklaas einen Maler und läßt sich von ihm in die Kunst des Malens einweihen. Abends vor dem Einschlafen denkt er über seine Erlebnisse in der Stadt nach. Vor allem der arme Hund geht ihm dabei nicht mehr aus dem Kopf.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6