Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 31: Niklaas fasst einen Entschluss
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Holzfäller Michel hat sich den Fuß verletzt. Niklaas hilft ihm bei der Arbeit. Er verbringt die Nacht in dessen Hütte. Beim Holzsammeln sieht er den riesigen Baum, den Michel fällen wollte. Niklaas beschließt, den Baum selbst umzulegen.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
