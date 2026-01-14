Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 32: Die große Eiche
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas will im Wald eine mächtige Eiche fällen. Dabei ertappt er Hanse bei der unerlaubten Jagd. Als Großvater Jehan mitbekommt, dass Georg und Paul ihrem Freund beim Holzsammeln helfen, kommt es zu einem Missverständnis.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
6