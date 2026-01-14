Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 35: Willkommen Aneka
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Niklaas Aneka vom Schiff abholen will, erhält er die enttäuschende Nachricht, dass seine Freundin krank ist. Eine Woche später will er sie im Krankenhaus besuchen, wird aber nicht zu ihr gelassen.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
6