Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 39: Die beiden Fahnen
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Seitdem Aneka von Hanse zur Schule gebracht wird, sehen sich die Kinder selten. Eines Tages ist der Wagen kaputt, und Aneka geht mit Niklaas den weiten Weg zu Fuß. Von Anekas Vater erfährt der Junge, dass sein Großvater nebenbei noch in Antwerpen arbeitet.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6