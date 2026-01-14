Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 45vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach dem Tod seines Großvaters geht Niklaas mit Patrasch auf den Friedhof. Eigentlich ist Anekas Geburtstag und sie wartet vergeblich auf ihren Freund. Schließlich erfährt sie, was geschehen ist und trifft Niklaas am Grab des Großvaters.

Studio 100 International
