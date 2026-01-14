Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 46: Großvaters Gesicht
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nun ist Niklaas mit Patrasch und Blacky allein im Haus. Onkel Michel erfährt von Aneka, dass Jehan gestorben ist, und er möchte den Jungen zu sich nehmen. Niklaas aber weiß jetzt, dass er seinen Großvater zeichnen muss, und so lange will er noch in der alten Umgebung bleiben.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6