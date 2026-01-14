Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 48: Im Stich gelassen
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Dorfbewohner sind gegen Niklaas, der nun auch noch seine Arbeit verliert. Selbst Aneka darf er nicht wiedersehen. Sein einziger Trost sind die Gedanken an den Großvater und seine wirklichen Freunde Onkel Michel und Tante Noulette. Mit neuem Mut malt er sein Bild.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6