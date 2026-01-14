Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 49: Das Bild ist fertig
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich ist das Bild für den Wettbewerb fertig. Niklaas geht mit Paul nach Antwerpen, um es im Stadthaus abzuliefern. Wieder zu Hause, erwartet ihn Onkel Michel, der ihn zu sich holen will. Niklaas will aber erst das Resultat des Wettbewerbs abwarten.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6