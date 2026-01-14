Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 5: Patrasch
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Georg und Paul warten auf Niklaas. Dabei beobachten sie, wie der Eisenhändler seinen Hund mißhandelt. Später erfahren sie, dass der Hund Patrasch heißt. Wieder zu Hause, kann Niklaas das arme Tier nicht vergessen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6