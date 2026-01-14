Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 50vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Am Tag der Preisverleihung sieht Niklaas Aneka und Georg wieder. Hanse eröffnet dem Jungen, dass er das Haus verlassen müsse, wenn er die Miete nicht bezahlen kann. Als er den ersten Preis beim Malwettbewerb nicht bekommt, verliert Niklaas alle Hoffnung.

