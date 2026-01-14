Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Staffel 1Folge 6vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas hat dem Großvater geholfen. Nun sucht er nach Patrasch, der zusammengebrochen ist und vom Eisenhändler zum Sterben liegengelassen wurde. Auf seinem Heimweg findet Niklaas den Hund und nimmt ihn mit nach Hause.

