No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 1: Kleine Kniffe, große Wirkung
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Jenn Todryk trifft sich mit Erin und Jason, die ihr Haus renovieren lassen möchten, bevor ihr zweites Kind kommt. Mit einem Budget von etwa 50.000 Dollar haben die Profis drei Wochen Zeit für den Umbau. Um Geld zu sparen, werden die alten Küchenschränke neu gestrichen und lediglich ein neuer Herd eingebaut. Im Wohnzimmer wird ein tiefliegender Teil des Bodens an den Rest angeglichen. Im Schlafzimmer werden die Möbel ausgetauscht und ein neuer, hellerer Teppich verlegt.
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
