Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Der Kampf um die Insel

sixxStaffel 1Folge 3vom 12.11.2025
Der Kampf um die Insel

Der Kampf um die InselJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 3: Der Kampf um die Insel

45 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Jenn renoviert das Zuhause einer Familie mit drei Kindern. Das Haus ist mit Spielzeug überladen, und die Eltern wünschen sich mehr Stauraum sowie einen Ort nur für Erwachsene. Jenn plant, mehrere Räume umzugestalten, darunter das Wohnzimmer, die Küche und das Bad. Sie möchte einen kindgerechten und gleichzeitig stilvollen Raum schaffen. Doch dann kommt es zu unerwarteten Herausforderungen, die Jenns Kreativität fordern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
sixx
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alle 1 Staffeln und Folgen