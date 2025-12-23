Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter, Tochter, Texas-Girl

sixxStaffel 2Folge 10vom 23.12.2025
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Jennifer renoviert das Zuhause von Latasha und Symone in Dallas. Mutter und Tochter wünschen sich ein stilvolles, zusammenhängendes Design. Mit einem Budget von 75.000 Dollar und sieben Wochen Zeit plant Jennifer, Küche und Wohnzimmer zu verschönern. Zudem entwirft sie ein Spielzimmer für die Zwillingsbrüder Adam und Andrew, wobei sie auf die unterschiedlichen Interessen der Jungen eingeht. Doch während des Umbaus stoßen die Profis auf einige Probleme?

