Mutter, Tochter, Texas-GirlJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 10: Mutter, Tochter, Texas-Girl
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Jennifer renoviert das Zuhause von Latasha und Symone in Dallas. Mutter und Tochter wünschen sich ein stilvolles, zusammenhängendes Design. Mit einem Budget von 75.000 Dollar und sieben Wochen Zeit plant Jennifer, Küche und Wohnzimmer zu verschönern. Zudem entwirft sie ein Spielzimmer für die Zwillingsbrüder Adam und Andrew, wobei sie auf die unterschiedlichen Interessen der Jungen eingeht. Doch während des Umbaus stoßen die Profis auf einige Probleme?
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen