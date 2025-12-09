No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 4: Chaos im Bastelzimmer
45 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Die Renovierungsexpertin unterstützt Katie und Mike, die seit über zehn Jahren in ihrem Haus leben, sich jedoch nie für einen Stil entscheiden konnten. Während Katie helle Farben liebt, bevorzugt ihr Mann neutrale Töne. Jennifer steht vor der Herausforderung, beide Stile zu vereinen. Das Budget beträgt 85.000 Dollar für die Küche, das Bad und das Büro. Doch während der Umbauarbeiten entdecken die Profis im Wohnzimmer Risse in den Wänden, die dringend repariert werden müssen.
Weitere Folgen in Staffel 2
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen