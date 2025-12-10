Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

sixxStaffel 2Folge 5vom 10.12.2025
Folge 5: Stilsicherer Stilmix

45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Jenn hilft Rebecca und Neil, ihr Haus in Dallas zu renovieren. Das Budget beträgt 200.000 Dollar, und die Profis haben acht Wochen Zeit für den Umbau. Die Küche, der Wohnbereich, das Schlafzimmer sowie das Bad sollen umgestaltet werden. Eine Herausforderung stellt das Loch im Küchenboden dar. Die Handwerker verlegen neue Böden und streichen die Wände. Besonderes Augenmerk wird auf die Schaffung eines einladenden Wohnraums für die Familie und Gäste gelegt.

sixx
