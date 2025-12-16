Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Bäckerträume werden wahr

sixxStaffel 2Folge 6vom 16.12.2025
Bäckerträume werden wahr

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 6: Bäckerträume werden wahr

45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6

Melisa und Sandy leben in einer WG und bitten Jenn um Hilfe bei einem Umbau. Melisa backt gerne und benötigt deshalb mehr Stauraum und Platz in der Küche. Sandy fühlt sich allgemein unwohl und möchte ihren Wohnraum verändern. Mit einem Budget von 100.000 Dollar und acht Wochen Zeit plant die Renovierungsexpertin, die Wünsche ihrer Kundinnen zu erfüllen.

sixx
