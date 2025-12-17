Der beste Sohn der WeltJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 8: Der beste Sohn der Welt
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Nick beauftragt Jenn, das Haus seiner Mutter Sharmila zu renovieren. Sharmila wünscht sich eine helle, freundliche Küche und ein modernes Bad. Doch das Budget ist begrenzt, und die Zeit drängt, denn die Hochzeit von Nicks Bruder steht vor der Tür. Die Umbauexpertin muss kreativ werden, um alle Wünsche zu erfüllen, ohne den Zeitplan und das Budget zu sprengen.
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen