sixxStaffel 2Folge 8vom 17.12.2025
Folge 8: Der beste Sohn der Welt

45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Nick beauftragt Jenn, das Haus seiner Mutter Sharmila zu renovieren. Sharmila wünscht sich eine helle, freundliche Küche und ein modernes Bad. Doch das Budget ist begrenzt, und die Zeit drängt, denn die Hochzeit von Nicks Bruder steht vor der Tür. Die Umbauexpertin muss kreativ werden, um alle Wünsche zu erfüllen, ohne den Zeitplan und das Budget zu sprengen.

sixx
