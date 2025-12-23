Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Küche, Bad & Eheglück

sixxStaffel 2Folge 9vom 23.12.2025
Küche, Bad & Eheglück

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 9: Küche, Bad & Eheglück

44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Das frischvermählte Paar Ann und Bobby engagiert Jenn, ihr Zuhause zu renovieren. Ann lebt schon über ein Jahrzehnt in dem Haus, jedoch fühlt sich ihr Mann noch nicht ganz zugehörig. Mit einem Budget von etwa 85.000 Dollar und sieben Wochen Zeit konzentrieren sich die Profis auf den Umbau der Küche und des Badezimmers. Die Küche wird modernisiert und erhält mehr Stauraum. Die Handwerker verschönern das Bad und installieren, wie von ihren Kunden gewünscht, zwei Duschköpfe.

