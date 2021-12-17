Renovierungsstau & RasiernischeJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 17.12.2021: Renovierungsstau & Rasiernische
45 Min.Folge vom 17.12.2021
Scott und Christie wohnen in Carrollton, einem Vorort von Dallas. Seit ihre beiden Töchter aufs College gehen, überlegen sie, ob sie das Haus verkaufen und sich verkleinern sollen. Doch Christie hängt an ihrem Zuhause – weshalb die beiden 55.000 ...
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.