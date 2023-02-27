No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 27.02.2023: Raus aus dem Grau!
44 Min.Folge vom 27.02.2023
Nozzly und Uma haben drei kleine Kinder, sind kürzlich aus Kalifornien nach Dallas gezogen und fühlen sich in ihrem neutral-grauen Haus noch nicht zuhause. Damit Jenn das Haus in ein richtiges Zuhause mit einigen Farbtupfern und marokkanischen Einflüssen verwandeln kann, hat sie ein Budget von 85.000 Dollar und sechs Wochen Zeit. Am anderen Ende der Stadt verwandelt Jenn den uninspirierten Garten von Familie Camberes in einen ruhigen Erholungsort mit mexikanischem Urlaubsflair.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.